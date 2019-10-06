Son Dakika Haberleri: Evrim Akın Forum Trabzon'da aileleri yarıştırdı.
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Evrim Akın Forum Trabzon'da aileleri yarıştırdı.

11 dakika önce

Forum Trabzon düzenlediği "Aile Festivali" kapsamında oyuncu ve sunucu Evrim Akın'ı ağırladı.

Evrim Akın Forum Trabzon'da aileleri yarıştırdı., System.String[]

Forum Trabzon düzenlediği "Aile Festivali" kapsamında oyuncu ve sunucu Evrim Akın'ı ağırladı.


Aile Festivali kapsamında yer alan birbirinden eğlenceli yarışmaların ikincisi ünlü oyuncu ve sunucu Güldür Güldür'ün parlayan yıldızı Evrim Akın ile gerçekleştirildi. "Çiftler Yarışıyor" yarışmasını sunan Evrim Akın neşeli kişiliği ile yarışmacılar kadar ziyaretçilere de eğlenceli dakikalar yaşattı. Forum Trabzon danışma masasına başvuran ilk sekiz çift Evrim Akın ile bir dizi soru ve oyunun yer aldığı keyifli bu yarışmada yer alıp sürpriz hediye kazanma fırsatı yakalarken birinci olan çifte bin TL tutarında alış veriş çeki verildi. - TRABZON

Evrim Akın, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:49 Kaynak: İHA
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