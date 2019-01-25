Evrim Kuran Baku Higher Oil School'da Y Kuşağını Anlattı

Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran, Baku Higher Oil School'un ev sahipliğinde SOCAR Türkiye'nin finansal ve organizasyonel desteği ile gerçekleşen etkinlikte yer aldı. Kuran, hem akademisyenlere hem de öğrencilere yönelik ayrı ayrı gerçekleştirdiği söyleşide "Y Kuşağı ve Yeni İş Dünyası" ile ilgili merak edilenleri anlattı.

21. yüzyıl yetkinliklerini ve yeni nesiller için aktif küresel vatandaş olmanın önemini anlatan Kuran, keyifli geçen sunum sonrasında katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran: "Baku Higher Oil School akademisyenleri ve öğrencileri ile bir araya gelerek Y kuşağı ve 21. Yüzyıl yetkinlikleri ile ilgili keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kuşakları anlamanın önemini kavrayan insanlarla bir arada olmak beni çok mutlu etti. Çünkü bir kuşağı an­lamak, bir dönemi anlamaktır. Bir dönemi anladığınızda ise paradigmanın kıskacına sıkışmaktan kurtulursunuz. Ve sizin gibi olmayanları kendinize ait yargılarla değil, on­lara ait gerçeklerle görmeniz mümkün olur. Bu mümkün olduğunda ise dönüşürsünüz. Okulda, işte ya da evde, bir kurum olarak ya da bir birey olarak…" dedi.