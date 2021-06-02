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Evsel Atık Tesisine Elim Kazada Vefat Eden Belediye İşcisi Feyzullah Çakıroğlunun İsmi Verildi - Son Dakika

Evsel Atık Tesisine Elim Kazada Vefat Eden Belediye İşcisi Feyzullah Çakıroğlunun İsmi Verildi

02.06.2021 00:27
Evsel Atık Tesisine Elim Kazada Vefat Eden Belediye İşcisi Feyzullah Çakıroğlunun İsmi Verildi, System.String[]

İLKADIM MECLİSİ ŞEHİTLERİN ADLARINI PARKLARDA YAŞATIYORYAPIMI TAMAMLANAN EVSEL ATIK TESİSİNE ELİM KAZADA VEFAT EDEN BELEDİYE İŞCİSİ FEYZULLAH ÇAKIROĞLUNUN İSMİ VERİLDİİlkadım Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısında Kazım Karabekir Mahallesi Belde Sokakta mevcut bulunan parkı, Şehit...

İLKADIM MECLİSİ ŞEHİTLERİN ADLARINI PARKLARDA YAŞATIYOR

YAPIMI TAMAMLANAN EVSEL ATIK TESİSİNE ELİM KAZADA VEFAT EDEN BELEDİYE İŞCİSİ FEYZULLAH ÇAKIROĞLUNUN İSMİ VERİLDİ

İlkadım Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısında Kazım Karabekir Mahallesi Belde Sokakta mevcut bulunan parkı, Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Çeviker adının verilmesi ve Derebahçe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan evsel atık tesisine Feyzullah Çakıroğlu'nun isimlerinin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İlkadım Belediye Meclisinin Haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın başkanlığında 6 gündem maddesinin görüşüldüğü 4 gündem maddesinin komisyona sevk edildiği meclis toplantısında, gündemin ilk maddesi olan Derebahçe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Evsel Atık Transfer İstasyonuna" 2014 yılında elim bir iş kazası sonrası vefat eden belediye personeli olan Feyzullah Çakıroğlu'nun adını yaşatılması ve biten tesise isminin verilmesi için baba Nedim Çakıroğlu tarafından belediye meclisine verilmiş olduğu dilekçeye istinaden gündem olan tesisin ismi "Feyzullah Çakıroğlu Evsel Atık Transfer İstasyonu" olarak oy birliği ile kabul edildi.

"Aldığımız kararla adını ölümsüzleştirdik"

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Feyzullah Çakıroğlu'nun talihsiz bir kaza sonrası hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "2014 yılında gerçekleşen talihsiz kaza sonrası hayatını kaybeden belediye personelimiz merhum Feyzullah kardeşimiz başarılı, örnek gösterilen bir arkadaşımızdı. Üzüntülüyüz. Bugün kendisini almış olduğumuz kararla ismini tamamlanan tesisimizde yaşatacağız. Ben buradan bir kez daha mesai arkadaşımız Feyzullah Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet ailesi ve dostlarına baş sağılığı diliyorum" dedi.

"Şehidin "Akalın" soy ismi "Çeviker" olarak değiştirilip aynı parka verildi"

Meclis gündeminin 2 maddesi olan mevcut park isminin değiştirilmesine yönelik Kazım Karabekir Mahallesi Belde Sokakta mevcut bulunan parka PKK/KCK/PYD- YPG'li ve DEAŞ'lı terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samsunlu Burak Akalın ismini verdi. Şehit annesi Semiha Arslan'ın 3. Asliye Hukuk Mahkemesine yapmış olduğu soyadı değişikliğine yönelik başvurusu sonrası "Çeviker" soyadı ile isminin düzeltilmesi adına belediye meclisi Belde Sokakta bulunan mevcut parkın isminin Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Çeviker olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Evsel Atık Tesisine Elim Kazada Vefat Eden Belediye İşcisi Feyzullah Çakıroğlunun İsmi Verildi

Piyade Uzman Çavuş, Haziran, İlkadım, Şehit, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Evsel Atık Tesisine Elim Kazada Vefat Eden Belediye İşcisi Feyzullah Çakıroğlunun İsmi Verildi - Son Dakika


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