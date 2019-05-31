Son Dakika Haberleri: EVSİD’den ihracata ‘terzi işi’ büyüme modeli
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EVSİD’den ihracata ‘terzi işi’ büyüme modeli

50 dakika önce

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, ihracatta fuarlardan daha farklı enstrümanlara ihtiyaç olduğunun altını çizerek 'terzi işi' çözümlerin bundan sonraki süreçte çok daha öne çıkacağını belirtti.

EVSİD’den ihracata ‘terzi işi’ büyüme modeli, System.String[]
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, ihracatta fuarlardan daha farklı enstrümanlara ihtiyaç olduğunun altını çizerek 'terzi işi' çözümlerin bundan sonraki süreçte çok daha öne çıkacağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:23 
İhracat, Ekonomi
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