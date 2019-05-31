EVSİD’den ihracata ‘terzi işi’ büyüme modeli

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, ihracatta fuarlardan daha farklı enstrümanlara ihtiyaç olduğunun altını çizerek 'terzi işi' çözümlerin bundan sonraki süreçte çok daha öne çıkacağını belirtti.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, ihracatta fuarlardan daha farklı enstrümanlara ihtiyaç olduğunun altını çizerek 'terzi işi' çözümlerin bundan sonraki süreçte çok daha öne çıkacağını belirtti.

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