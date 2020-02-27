EVSİD, pazarda daha ‘aktif’ olacak! - Son Dakika
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EVSİD, pazarda daha ‘aktif’ olacak!

19 dakika önce

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), yükselen bir ivme ile 2019 yılında yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat yaptı.

EVSİD, pazarda daha ‘aktif’ olacak!, System.String[]

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), yükselen bir ivme ile 2019 yılında yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu yıl ise yapısal sorunların çözümüyle pazarda daha aktif bir şekilde yer almayı hedefliyor.

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:57 
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