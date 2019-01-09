Son Dakika Haberleri: Evsiz Adamın Çantasına Bir Miktar Dolar Koydu. Bakın Evsiz Adam Parayla Ne Yaptı!!!

Evsiz Adamın Çantasına Bir Miktar Dolar Koydu. Bakın Evsiz Adam Parayla Ne Yaptı!!!

21 dakika önce

Evsiz Adamın Çantasına Bir Miktar Dolar Koydu.

Evsiz Adamın Çantasına Bir Miktar Dolar Koydu. Bakın Evsiz Adam Parayla Ne Yaptı!!!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:31 Kaynak: Youtube

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