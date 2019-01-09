Evsiz Adamın Çantasına Bir Miktar Dolar Koydu. Bakın Evsiz Adam Parayla Ne Yaptı!!!
21 dakika önce
Evsiz Adamın Çantasına Bir Miktar Dolar Koydu.
Evsiz Adamın Çantasına Bir Miktar Dolar Koydu. Bakın Evsiz Adam Parayla Ne Yaptı!!!
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:31 Kaynak: Youtube
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