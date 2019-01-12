Son Dakika Haberleri: Evsiz Adamın Yaşadığı Minibüs Alev Topuna Döndü

Evsiz Adamın Yaşadığı Minibüs Alev Topuna Döndü

9 dakika önce

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşlı bir adamın yaşadığı minibüs alev alev yandı.

Evsiz Adamın Yaşadığı Minibüs Alev Topuna Döndü, System.String[]
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşlı bir adamın yaşadığı minibüs alev alev yandı.

Alınan bilgiye göre, Türkkuyusu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir arazide evi olmadığı için hurda bir minibüste yaşayan Nuri Çakıcı'nın barınak olarak kullandığı aracı alevlere teslim oldu. Aracın yakınlarında yanan ateş sonucunda kıvılcım sıçraması sonucunda bir anda alev aldı. İçerisinde bulunan Çakıcı kendini dışarıya zor atarken araç içerisindeki tüm eşyaları ise küle döndü. Evsiz kalan yaşlı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan minibüse müdahale etti. Söndürülen minibüste soğutma çalışması yapıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri minibüste inceleme yaptı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

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