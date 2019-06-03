Son Dakika Haberleri: Evsiz bir kişiye diş macunlu bisküvi yediren YouTuber'a 15 ay hapis cezası
BBC
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Evsiz bir kişiye diş macunlu bisküvi yediren YouTuber'a 15 ay hapis cezası

33 dakika önce

İspanya'nın Barcelona kentinde, evsiz bir kişiyi kandırıp, arasında diş macunu bulunan Oreo bisküvileri yediren Kanghua Ren 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Evsiz bir kişiye diş macunlu bisküvi yediren YouTuber'a 15 ay hapis cezası, System.String[]

İspanya'nın Barcelona kentinde, evsiz bir kişiyi kandırıp, ona arasında diş macunu bulunan Oreo bisküvileri yediren bir YouTuber 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre Barcelona'daki mahkeme, İspanyol YouTuber Kanghua Ren'in 2017'de yapıp, kanalında yayımladığı "şakanın" evsiz kişiye zarar verdiğine hükmetti.

Mahkeme, Ren'in YouTube kanalının kapatılmasını ve YouTuber'ın 5 yıl boyunca video paylaşmamasını kararlaştırdı.

Kanghua Ren, soyadı açıklanmayan Romanya vatandaşı evsiz Gheorge L'ye 20 bin Euro da tazminat ödeyecek.

New York Times, İspanya'da şiddet içermeyen ve ilk kez işlenen suçlardan 2 yıldan az ceza alan hükümlülerin cezası genelde ertelendiğinden, Ren'in büyük ihtimalle hapse girmeyeceğini yazdı.

Kakaolu bisküvilerin arasında bir kat krema bulunan Oreo marka bisküvileri diş macunlu yiyen Gheorge L, Barcelona'ya taşınmadan önce çobanlık yapıyordu.

Gheorge L, diş macunlu bisküvileri yedikten sonra kusmuş, YouTuber büyük tepki almıştı.

Reklamlardan 2 bin Euro kazandı

İspanyol basınında yer alan mahkeme zabıtlarına göre, Ren söz konusu videoya alınan reklamlardan 2 bin Euro kazandı.

Ayrıca bu "şakanın" tek olmadığı, başka korumasız kurbanlara da "benzer şakalar yaptığı" ortaya çıktı.

Birçok kişinin kınadığı Ren, eleştirilerin ardından videoyu silmiş ve Gheorge L'ye 20 Euro teklif etmişti.

Daha sonra ise ona, dava açmaması halinde 300 Euro vereceğini söylemişti.

1,2 milyon takipçisi bulunan Ren, takipçilerinin diş macunu dolu bisküvi yemesi için meydan okumasından sonra bu "şakayı" yapmıştı.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:54 
New York Times, Barcelona, İspanya, Dünya
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