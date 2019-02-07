Evsiz Bir Kız Sokaklarda Dilenirken, Yoldan Geçen Yabancı Bir Teklifle Geri Döndü

Yolda yürürken kenarda oturmuş yardım bekleyen küçük bir çocuğa yardım eder misiniz?

Yolda yürürken kenarda oturmuş yardım bekleyen küçük bir çocuğa yardım eder misiniz? Muhtemelen birçoğunuzun yanıtı tabii ki de ederim olacaktır. Ama gerçekte durum pek de o şekilde ilerlemiyor. Neden mi? Gelin videomuzu sonuna kadar izleyin ve neden bu şekilde düşündüğümüzü kendiniz görün.

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