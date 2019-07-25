Evsiz kalan kadının 6 çocuğuyla boş arsada yaşam savaşı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım

Cinnet getiren koca, eşini ve oğlunu öldürdü

Annesinin, "Oğlum öldüyse benim bayramım" dediği gencin cesedi bulundu

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem