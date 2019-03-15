Son Dakika Haberleri: Evsiz Vatandaşa Türk Kızılayından Yardım Eli

Evsiz Vatandaşa Türk Kızılayından Yardım Eli

1 saat önce

Türk Kızılayı, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde limanda teknelerde yaşamını sürdüren evsiz bir vatandaşa, prefabrik ev yardımında bulundu.

Evsiz Vatandaşa Türk Kızılayından Yardım Eli, System.String[]
Türk Kızılayı, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde limanda teknelerde yaşamını sürdüren evsiz bir vatandaşa, prefabrik ev yardımında bulundu.


Türk Kızılayı ekipleri, Akçakoca ilçesinin Melenağzı köyünde Vasfi Çolak'ın (55) evsiz olduğunu, yazın teknede kışın ise akrabalarında kaldığını tespit etti.

Ekipler, bunun üzerine yaptıkları çalışmayla Çolak'a prefabrike ev verdi.

Türk Kızılayı Akçakoca Şubesi Başkanı Özkan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyacı olan bir vatandaşa ev vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gerekli yazışmaların yapıldığını belirten Öztürk, "Akçakoca ilçesinin Melenağzı köyünden Vasfi Çolak ağabeyimizin barınma ile alakalı ihtiyacı olduğu, Türk Kızılayı Akçakoca Şubemize bildirildi. Gerekli incelemeler ile birlikte kaymakamlık ve mütevelli heyetle birlikte yerinde inceleme yaptık. Gerekli yazışmaları Düzce şubemizden ve Türk Kızılayı Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ile yazışmalar sonucunda prefabrik ev talebini değerlendirdik. Yönetim Kurulumuzla birlikte onayını aldık. Onun neticesinde Vasfi ağabeyimize prefabrik evi bugün vermek nasip oldu." diye konuştu.

Türk Kızılayının her zaman yardıma muhtaç olanların yanında olduğunu vurgulayan Öztürk, evin iç malzemelerini de kaymakamlıkla tedarik edeceklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:28 Kaynak: AA

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