Evsiz vatandaşlara gönül eli uzanıyor - Son Dakika

Yaklaşan kış mevsimi öncesi tüm önlemleri alan Süleymanpaşa Belediyesi, çeşitli sebeplerle sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşları sahipsiz bırakmıyor. Yağışlı ve soğuk havalarda sokaklarda kalmak zorunda olan vatandaşları tespit ederek onlara barınma imkanı sunuluyor; gıda, giyim, temizlik gibi temel ihtiyaçları gideriliyor.

Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışının gereği olarak; Süleymanpaşa sınırları içinde yaşayan her vatandaşın ihtiyaçlarını gözeterek hizmet üreten Süleymanpaşa Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde evsiz vatandaşların da zor zamanlarında yanında yer alıyor.

Sokakta kaldığı tespit edilen vatandaşlar Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundukları yerden alınarak kendilerine tahsis edilen ve finansmanı Süleymanpaşa Belediyesi tarafından karşılanan otellere yerleştiriliyor. Bu sırada gıda, temizlik ve giyim gibi temel ihtiyaçları da temin edilen vatandaşlar, kış şartlarında sahipsiz bırakılmıyor.

120 kişiye barınma, gıda, giyim desteği

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son altı ayda sokakta yaşamak zorunda kalan 120 vatandaşın belirli aralıklarla barınma, yeme-içme ve giyim gibi ihtiyaçları karşılanırken, iki vatandaşın ise sürekli olarak barınma ve beslenme ihtiyaçları temin ediliyor.

Yaklaşan kış mevsimi öncesi evsiz vatandaşlarla ilgili tedbirlerin alındığı ve hiçbir vatandaşın kimsesiz bırakılmayacağı ifade edildi. - TEKİRDAĞ