Son Dakika Haberleri: Evsiz ve Mülteci Çocuk, New York'ta Satranç Şampiyonu Oldu

Evsiz ve Mülteci Çocuk, New York'ta Satranç Şampiyonu Oldu

1 saat önce

NEW New York'ta ailesiyle evsizlerin kaldığı bir sığınmaevinde yaşayan 8 yaşındaki mülteci çocuk satranç şampiyonu oldu.

Evsiz ve Mülteci Çocuk, New York'ta Satranç Şampiyonu Oldu, System.String[]
NEW New York'ta ailesiyle evsizlerin kaldığı bir sığınmaevinde yaşayan 8 yaşındaki mülteci çocuk satranç şampiyonu oldu.

New York Times'ta Nicholas Kristof imzasıyla yayımlanan haberde, Manhattan'da evsizler için açılan bir sığınmaevinde kalan 8 yaşındaki Tanitoluwa Adewumi'nin eyaletteki ilkokullar arasında düzenlenen satranç yarışmasında birinci olduğu bildirildi.

Haberde, kısaca "Tani" ismini kullanan Tanitoluwa'nın, anne, babası ve ağabeyi ile 2017'de Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'dan kaçarak New York'a geldiği belirtildi.

New York'ta 116 numaralı devlet okuluna giden Tani'nin burada okulun satranç kulübüne katıldığı ve kendisini geliştirdiği kaydedildi.

Okul Müdürü Jane Hsu, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Tani, hayatın zorluklarının bir insanın hayatına engel olmadığının ilham verici bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:20 Kaynak: AA

New York Times, New York, Güncel
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