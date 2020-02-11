Evsizin kapalı otoparkta ölü bulunmasına soruşturma - Son Dakika
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Evsizin kapalı otoparkta ölü bulunmasına soruşturma

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da Yılmaz Yorulmaz (61), geceleri kaldığı kapalı otoparkta ölü bulundu.

Evsizin kapalı otoparkta ölü bulunmasına soruşturma, System.String[]

TEKİRDAĞ'da Yılmaz Yorulmaz (61), geceleri kaldığı kapalı otoparkta ölü bulundu. Evsiz olduğu belirlenen Yılmaz'ın ölümünü şüpheli bulan polis, soruşturma başlattı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Kolordu Caddesi'ndeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait kapalı otoparka aracını park etmeye giden sürücü, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yılmaz Yorulmaz olduğu belirlenen kişinin öldüğü belirlendi. Evsiz olduğu için geceleri otoparkta yattığı ifade edilen Yorulmaz'ın ölümünü şüpheli bulan polis soruşturma başlattı. Yorulmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:26 Kaynak: DHA
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