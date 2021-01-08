Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi - Son Dakika

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen Ali Çiftçi, Ankara Valiliğinin yönlendirmesiyle İŞKUR aracılığıyla iş sahibi oldu.

Türkiye, Çiftçi'yi, 15 gün önce Antalya'da polisin, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik uygulamasında gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen kesilen ceza ile tanıdı.

Antalya'da yaşadığı olumsuzlukların ardından kendi isteğiyle Ankara'ya gönderilen ve Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerince Dışkapı'daki Kimsesizler Misafirhanesine yerleştirilen Çiftçi, İŞKUR aracılığıyla Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir inşaat firmasında işe yerleştirildi.

Bütün parasını çaldırdığı için soğuk, açlık ve susuzluğa karşı çaresiz kaldığını ifade eden Çiftçi, tam her şey bitti dediği anda devletin yardım elinin kendisine umut kaynağı olduğunu AA muhabirine anlattı.

Sokaklarda dolaşırken cezai işlem uygulanmasıyla hayatında olumlu bir değişimin olduğunu belirten Çiftçi, "İşsiz güçsüz bir insandım. Kalacak yerim yoktu. Devlet babanın şefkatli eli sayesinde artık bir işim, kalacak yerim oldu. Her şeyden önemlisi de bir ailem var diyebiliyorum." diye konuştu.

"Yarınlardan umutluyum artık"

Yaşadığı sıkıntıları hatırladıkça işine dört elle sarıldığını ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Antalya'daki hayatım aklıma gelince diyorum ki işimin kıymetini bileceğim, sahip çıkacağım. Yarınlardan umutluyum artık. Bundan sonraki hayatımda çalışıp çabalayacağım. İnşallah yeni bir hayat kuracağım. Ankara Valimizden Allah bin kere razı olsun."

Çiftçi, kendisine uygulanan söz konusu cezai işlemin de düzeltildiğini ve polislerle helalleştiklerini kaydetti.

"Çok memnunuz, çalışkan bir arkadaşımız"

Çiftçi'yi televizyonda gördüklerinde durumuna çok üzüldüklerini anlatan inşaat firmasının kamp amiri Necmettin Yılmaz, "Kendisinden çok memnunuz, çalışkan bir arkadaşımız. Geleceğe artık umutla bakıyor. Devletimizin şefkatli elleri bu şekildeki arkadaşlara ulaştıkça bizler de mutlu oluyoruz. İnşallah bundan sonrası da kendisi ve ailesi için hayırlı olur. Azmedip çalıştıkça kazanacağına inanıyorum." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü özür dilemişti

Polisin, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik uygulamasına takılan, evinin Ankara'da olduğunu ve Antalya'da kalacak bir yeri bulunmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen Çiftçi'ye dair görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Polisimiz burada görevini yapıyor ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz." ifadelerine yer vermişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.