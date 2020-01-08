Evsizler hastalık korkusundan bakım evleri yerine sokakları tercih ediyor - Son Dakika

Evsizler hastalık korkusundan bakım evleri yerine sokakları tercih ediyor

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/ İstanbul (DHA)- Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de binlerce insan karda kışta, yağmurda, çamurda, aç ve korunmaya muhtaç şekilde başına ne geleceğini bilmeden sokaklarda yaşıyor. İstanbul Valiliği ve belediyeler sokakta yaşayan kimsesizlerin bakımı için ek önlemler aldı ancak evsizler hastalık kapma korkusu yüzünden bakım evlerinde kalmak istemediklerini belirtiyor.

'İSTANBUL'DA EVSİZ İNSANLAR' RAPORU HAZIRLANDI

İstanbul'da evsiz sokakta yaşayan insanlarla ilgili hazırlanan bir rapora göre 6 bin ile 8 bin arasında kişi bulunuyor. Bir siyasi partinin geçtiğimiz aralık ayı sonralarına doğru hazırladığı bu raporda metro, metrobüs duraklarında ve metruk binalarda yaşayan evsizlerin en fazla olduğu 6 ilçe ise sırasıyla Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli oldu.

İstanbul Valiliği, soğuk hava ve olumsuz hava koşullarında sokakta yaşayan kimsesizlerin bakımı ve korunmasıyla ilgili ek önlemler alındığını bildirdi, ancak sokakta yaşayan insanlar bakım evlerini tercih etmiyor. Bakım evlerinde kalmanın, sokakta yaşamaktan daha zor olduğunu belirten 'İstanbul'un Evsizleri' bakım evlerindeki hastalık korkusu yüzünden sokaklarda yaşamayı tercih ettiğini söylüyor. İstanbul'un sokaklarında bir karton üzerine sığınmış, parktaki bir bankta gecesini geçiren sıcak bir eve hasret Muhammed Arif, Mesut Kurtuluş ve Mahmut Mahmut binlerce evsizden sadece birkaçı.

MUHAMMED ARİF: 'SOKAKTA BİR HASTALIK VARSA BARINAKTA BİN HASTALIK VAR'

İstanbul'un evsizlerinden Muhammed Arif, eşini ve iki çocuğunu İran'da bırakıp Türkiye'ye çalışmak için geldi. Ancak geçtiğimiz yazdan bu yana çalışmıyor. İki ay önce de artık kirasını ödeyemediği için evinden çıkarıldı, sokaklarda yaşıyor. 'Evden çıkarttılar mecbur buraya düştük ve gidecek yerim yok' diyen Arif, sokakta yaşamanın zorluklarını anlattı. Arif, 'Bakım evlerinde 500-600 kişi kalıyor. Bin tane hastalık var, kimse oraya gitmek istemiyor. Dışarıda bir hastalık kaparsın ama bakım evlerinde bin hastalık var. 2 gecedir zabıta ekipleri geliyor bizi götürmek istiyor ama hiçbirimiz gitmek istemiyoruz' dedi.

MESUT KURTULUŞ: '13 YAŞINDAN BERİ SOKAKLARDAYIM'

13 yaşından bu yana sokaklarda yaşayan Mesut Kurtuluş, geçtiğimiz yazdan bu yana Unkapanı Köprüsü alt geçitte kalıyor. Aynı zamanda şeker hastası olduğunu söyleyen Kurtuluş, belediyenin barınaklarında daha önce yaşadığını ancak şartlarından dolayı ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. Kurtuluş, 'Barınaklara gittiğime pişman oldum' diyen Mesut Kurtuluş, 'Sokaklar bana ben sokaklara alıştım' şeklinde konuştu.

BATTANİYE VE ÇORBA DAĞITTILAR

Sokakta yaşayan evsizlere hayırsever vatandaşlar ve yardımsever kuruluşları da zaman zaman yardımlarda bulunuyorlar. İnsani yardım kuruluşlarından biri de o gece Saraçhane Köprüsü'nün altında, karton üzerinde uyumaya çalışanlara battaniye dağıttı ve birer kase sıcak çorba ikram etti. Hayırsever kuruluşun yardımlarından; evsizlerin yanına sığınmış sokak hayvanları da yararlandı. Üzerine battaniye örtülen bir sokak köpeği de titremeyi bırakarak, uykuya daldı.