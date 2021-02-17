Samsun Büyükşehir Belediyesi evsizler ve sokak hayvanları için çalışma yapıyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için çalışma yürütüyor, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için de kentin farklı yerlerine yiyecek bırakıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, evsiz vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Huzurevi bahçesinde 8 dönüm araziye inşa edilen Geçici Barınma Ünitesi'nde misafir ediliyor.

Burada misafir edilenlere üç öğün yemek, temizlik ve sağlık hizmetleri de ücretsiz sunuluyor. Hasta olan vatandaşların ise yakın hastanelerde tedavi edilmeleri sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Geçici Barınma Ünitesi'nin 10 oda ve 20 kişilik kapasiteye sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Otel tipi olarak dizayn edildi. Odalarımızda televizyon, masa, dolaplar mevcut. 24 saat sıcak suyu, banyosu, tuvaleti ile bir kişinin ev ortamında ihtiyaç duyabileceği ne varsa her şeye sahip bir merkez. Zabıta, polis ya da vatandaşlarımızın ihbarları doğrultusunda buraya gelen vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Psikolojik destekler de sağlanıyor. Aileleriyle yaşadığı sıkıntıdan dolayı sokakta kalan vatandaşlarımızın aileleri ile iletişime geçip problemlerin çözümü için psikolojik danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Sosyal devlet anlayışı ile 'Kimse yoksa Büyükşehir var' diyerek ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza kucak açıyoruz."

Soğuk havalar nedeniyle Geçici Barınma Ünitesi'ne sığınan Fahrettin Akar ise Samsun'a Elazığ depremi sonrasında geldiğini belirterek, "Elazığ'daki evim yıkıldı. Samsun'da bir arkadaşıma gelmiştim ancak bazı sorunlar yaşadık ve yanında kalamadım. Gidecek yerim olmadığı için belediyeye müracaat ettim. Onlar da beni buraya getirdiler. Her türlü hizmet veriliyor. Yemeğimiz sıcak geliyor. Rahatımız yerinde. Sıcak suyumuz var, temizlik var. Sokakta kalmaktan kurtuldum. Her bakımdan rahatım yerinde." ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisi gören Yılmaz Köse de anne ve babasını kaybedince evinin dağıldığını anlatarak, "Kalacak yerim kalmayınca komşularımın aracılığıyla belediyemize yönlendirildim. Burada kalmaya başladım. Her şey çok güzel. En yakınlarımdan bile görmediğim hizmeti görüyorum. Dışarıda hava buz gibi iken burası bize sımsıcak bir yuva oldu. Kanser hastalığı geçirdiğimden dolayı sağlığım yakından takip ediliyor. Devletimizden ve Başkanımızdan Allah razı olsun." açıklamasında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek

Samsun'da etkili olan kar yağışı, sokak hayvanları ve kuşları da olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi görevlileri, kentin birçok noktasına mama bırakarak sokak hayvanlarına ve kuşlara yem desteği sağladı.

Demir, sokak hayvanları için sokak ve parklara mama kapları bırakıldığını belirterek, "Boşalan mama kaplarını her gün kontrol ederek dolduruyoruz. Soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımız için ekiplerimiz görev başında. Vatandaşlarımızdan da sokak hayvanları için duyarlı olmalarını, onların yaşamlarını kolaylaştıracak hassasiyeti göstermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.