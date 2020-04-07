Son Dakika › Güncel › Evsizlere Konaklama Projesi ile evsiz, mekansız ve kimsesiz kişiler tespit edilip il sınırları... - Son Dakika
Evsizlere Konaklama Projesi ile evsiz, mekansız ve kimsesiz kişiler tespit edilip il sınırları...
6 saat önce
Evsizlere Konaklama Projesi ile evsiz, mekansız ve kimsesiz kişiler tespit edilip il sınırları içindeki kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek.
Evsizlere Konaklama Projesi ile evsiz, mekansız ve kimsesiz kişiler tespit edilip il sınırları içindeki kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:44 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım