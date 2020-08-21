Evsizlerin beslenme sorununa yönelik "Askıda Yemek Var" projesi - Son Dakika

Evsizlerin beslenme sorununa yönelik "Askıda Yemek Var" projesi

Ev ve iş yerlerine sıcak yemek servisi hizmeti veren Meal Box ile temel insani yardım faaliyetleri yürüten Çorbada Tuzun Olsun Derneği (ÇOTUN), evsizlerin beslenme sorununa çözüm olma amacıyla "Askıda Yemek Var" projesini hayata geçirdi.

Evsizlerin beslenme sorununa yönelik

Ev ve iş yerlerine sıcak yemek servisi hizmeti veren Meal Box ile temel insani yardım faaliyetleri yürüten Çorbada Tuzun Olsun Derneği (ÇOTUN), evsizlerin beslenme sorununa çözüm olma amacıyla "Askıda Yemek Var" projesini hayata geçirdi.

Meal Box açıklamasına göre, Türkiye'de 70 ile 100 bin arasında evsiz olduğu tahmin ediliyor. Evsiz sayısının en yüksek olduğu İstanbul'da ise 8 bine yakın insan sokaklarda yaşıyor. Metro, metrobüs duraklarında ve metruk binalarda yaşayan evsizlerin en fazla olduğu ilçeler arasında Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli bulunuyor.

Beslenme sorunu, sokaklarda yaşamını sürdüren ihtiyaç sahiplerinin en büyük sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. ÇOTUN, 6 yıldır aralıksız her akşam evsizlere yaptığı gıda yardımıyla, beslenme sorununu en aza indirmeye çalışıyor.

"Askıda Yemek Var" projesi kapsamında, İstanbul'da yaşayan evsizlerin beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gıda dağıtımı yapılıyor. Çok kısa zaman zarfında bin 600'e yakın öğün gıda dağıtımı gerçekleştiren Meal Box ve ÇOTUN'un ilk rotası; Beyoğlu, Gümüşsuyu, Tophane, Beşiktaş, Maçka ve Yıldız bölgeleri oldu.

Meal Box her sabah askıya yemek bırakarak güne başlıyor. Destekleyiciler ise Meal Box web sitesini tıklayarak, 24,90 TL'ye bir öğün yemeği askıya bırakabiliyor. Askıya bırakılan her 4 öğün yemek desteğine 1 öğün de Meal Box veriyor. Meal Box'ın klasik sıcak yemek menüsü ihtiyaç sahipleri için özel olarak paketleniyor. Tek kullanımlık ambalajlarda hazırlanan paketler, profesyonel ÇOTUN görevlileri tarafından evsizlere teslim ediliyor.

"Bu yardımlar evsizlerin açlık sorununa çözüm olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meal Box Üst Yöneticisi (CEO) Murat Demirhan, "Zor günler geçiriyoruz ve hepimiz gücümüz yettiği kadar çabuk iyileşmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz de Meal Box olarak en iyi yaptığımız iş üzerinden ihtiyacı olanlara nasıl destek oluruz diye düşündük ve 'Askıda Yemek Var' projesini başlattık. İnanıyoruz ki iyilik bulaşıcıdır ve bu yardımlar kısa sürede çığ gibi büyüyerek evsizlerin açlık sorununa çözüm olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Meal Box'ın paketli yemek abonelik pazarı ile ilgili bilgi bankasında toplanan verileri düzenleyerek elde ettiği sonuçlara göre, 2020'nin ilk çeyreğine göre pazar 5 kat büyüdü.

Paketli yemeği en çok tercih eden firmalar sıralamasında yüzde 18'lik oranla reklam ajansları ilk sırada yer alıyor. Banka genel merkezleri (yüzde 15), e-ticaret şirketleri (yüzde 13), danışmanlık şirketleri (yüzde 10) ve yazılım şirketleri (yüzde 9) tercih oranlarına göre ilk 5 içerisinde bulunuyor.

Paketli yemek hizmeti pazarında abonelik yöntemi, yüzde 55 ile kadınlar, yüzde 45 ile erkekler tarafından tercih ediliyor. Abonelerin toplamına bakıldığında ise genel olarak yüzde 80'i yemeklerini sıcak tercih ederken yüzde 20'si soğuk teslimat seçeneğini tercih ediyor.

Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, Beyoğlu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:35

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Evsizlerin beslenme sorununa yönelik 'Askıda Yemek Var' projesi - Son Dakika Ekonomi
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