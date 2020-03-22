Evvden çıkmayan yaşlı vatandaşların alışverişini belediye ekipleri yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evvden çıkmayan yaşlı vatandaşların alışverişini belediye ekipleri yapıyor - Son Dakika

Evvden çıkmayan yaşlı vatandaşların alışverişini belediye ekipleri yapıyor

6 saat önce

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan yaşlı vatandaşların alışverişi belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan yaşlı vatandaşların alışverişi belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kimsesi bulunmayan ve koronavirüs nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geniş Ailem" projesi kapsamında yardım elini uzatılıyor.

"153" Çağrı Merkezini arayan yaşlı vatandaşlar, dışarıya çıkamadıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesinden yardım istiyor.

Çağrının ardından adrese yönlendirilen ekip, alışveriş sırasında maske ve eldiven kullanıyor.

"Market alışverişi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapıldı"

Bu kapsamda çağrı merkezini arayarak yardım isteyen Handan Kırbaş'ın alışverişi ekiplerce gerçekleştirildi.

Çağrının ardından harekete geçen ekipler, İzmit ilçesi Yuvam Akarca Mahallesi'nde ikamet eden Kırbaş'ın evine gitti.

İhtiyaç listesini ve alışveriş tutarındaki parayı alan ekipler, aldıkları malzemeleri adrese teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbaş, yaşamlarının koronavirüs sebebiyle kısıntıya uğradığını belirterek, ilerleyen yaşları nedeniyle dışarı çıkamadıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin çağrı merkezini arayıp sıkıntılarını ilettiklerini aktaran Kırbaş, "Bize dönüş yapıp ekip gönderdiler. İhtiyacımız olan malzemelerin listesini ve parasını teslim ettik. Ardından bizim yerimize alışveriş yapıp evimize getirdiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Evvden çıkmayan yaşlı vatandaşların alışverişini belediye ekipleri yapıyor

Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:09 Kaynak: AA

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