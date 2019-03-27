Son Dakika Haberleri: Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri" Adlı Sergi Açıldı

Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri" Adlı Sergi Açıldı

1 saat önce

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 55'inci Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri" adlı sergi açıldı.

Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 55'inci Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri" adlı sergi açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphaneci Ayşe Kasap ve Nusret Sönmez'in hazırladığı, "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri (1869-1928)" sergi, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturan yapı taşlarından kitap ve dergileri gün yüzüne çıkarmak, geçmişe olduğu kadar, bugüne ve yarına da ışık tutmak amacıyla hazırlandı. 1869-1928 yıllarında yayımlanan dergilere genel bir bakış koymak, görselliğini öne çıkarmak, dikkatleri bu yöne çekerek daha çok araştırmacının ve bilim insanının bu alana eğilmesini sağlamak, nitelikli yayımların çocuklarla buluşmasına yardımcı olmak amacını taşıyan sergide, Ayşe Kasap o döneme ait 54 dergi tespit etti, belgeledi.

Geçmişin güzelliklerini bugüne taşıyan sergi, Bayazhan Kent Müzesi'nde 31 Mart 2019 tarihine kadar açık olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:07 Kaynak: AA

Kütüphane Haftası, Gaziantep, Güncel
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