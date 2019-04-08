Son Dakika Haberleri: "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri Sergisi" Açıldı

"Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri Sergisi" Açıldı

12 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 55'inci Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri" adlı sergi açıldı.

Kütüphaneci Ayşe Kasap ve Nusret Sönmez'in hazırladığı, "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri (1986-1928)" sergisi, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturan yapı taşlarından kitap ve dergileri, gün yüzüne çıkarmak, geçmişe olduğu kadar, bugüne ve yarına da ışık tutmak amacıyla hazırlandı.

1869-1928 yıllarında yayımlanan dergilere genel bir bakış koymak, görselliğini öne çıkarmak, dikkatleri bu yöne çekerek daha çok araştırmacının ve bilim insanının bu alana eğilmesini sağlamak, nitelikli yayımların çocuklarla buluşmasına yardımcı olmak amacını taşıyan sergide, Ayşe Kasap o döneme ait 54 dergi tespit etti, belgeledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğünce düzenlenen geçmişin güzelliklerini bugüne taşıyan sergi, Bayazhan Kent Müzesi'nde 31 Mart 2019 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Öte yandan, 25-31 Mart Kütüphane Haftası etkinlikleri, kitap ve kütüphane severlerle buluşturulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:59 Kaynak: Bültenler

Kütüphane Haftası, Güncel
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