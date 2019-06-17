EWE'nin SOCAR'a devri tamamlandı
1 saat önce
SOCAR Türkiye, EWE Turkey Holding'in iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom'un satın alma işlemlerini tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:23
SOCAR Türkiye
, EWE Turkey Holding'in iştirakleri Bursagaz
, Kayserigaz
, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom'un satın alma işlemlerini tamamladı.
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