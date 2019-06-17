Son Dakika Haberleri: EWE'nin SOCAR'a devri tamamlandı
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EWE'nin SOCAR'a devri tamamlandı

1 saat önce

SOCAR Türkiye, EWE Turkey Holding'in iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom'un satın alma işlemlerini tamamladı.

EWE'nin SOCAR'a devri tamamlandı, System.String[]
SOCAR Türkiye, EWE Turkey Holding'in iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom'un satın alma işlemlerini tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:23 
Bursagaz, Türkiye
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