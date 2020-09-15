Excalibur Arena PUBG Lite Turnuvası başlıyor - Son Dakika

Global arenanın en popüler oyunlarını oynayan amatör ve profesyonel oyun severleri bir araya getirmek amacıyla oluşturulan "Excalibur Arena" ilk turnuvasını PUBG ile birlikte DLive platformunda gerçekleştiriyor.

Oyun dünyasının öncü markalarından Excalibur ile yeni nesil canlı yayın video platformu DLive'ın ortaklaşa düzenlediği "Exalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası" 19 Eylül'de tüm oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu arenada yarışacak oyuncuları birbirinden değerli ödüller bekliyor.

Mücadeleye katıl, kazanmaya başla

Türkiye'den 18 yaşın üzerinden tüm oyuncuların katılabileceği turnuva 19 Eylül 2020 tarihinde başlayacak olup, 2400 oyuncu 4 hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 100'er kişilik gruplarda rekabet edecektir. Her hafta, haftanın en iyi 25 oyuncusu final haftasına kalacak ve son hafta en iyi 100 oyuncu arasında da final gerçekleşecektir.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı Excalibur Arena'da hem kazananlara, hem katılımcılara hem de canlı yayın izleyicilerine birbirinden sürpriz hediye ve ödüller verilecek. Toplamda 30.000 TL değerindeki ödül havuzlu PUBG Lite Turnuvası'nda kıyasıya bir rekabet yaşanacak. PUBG dünyasının nabzının atacağı turnuvada nakit ödüllerin yanı sıra oyun içi ödüller ve oyun ekipmanları oyun severlerin olacak.

Ödüller

Yarışmanın birincisine ise oyun dünyasının güçlü markalarından biri olan Excalibur'un G770 modeli hediye edilirken ilk 10'a giren kişiler de toplamda 10.000 TL'lik nakit ödül kazanacak. Ayrıca katılan ilk 1500 kişiye, üst tura çıkanlara, elenenlere çeşitli oyun içi eşya ödülleri dağıtılacak.

Canlı yayın DLive'da

19 Eylül Cumartesi günü başlayacak turnuva DLive platformundan canlı olarak yayınlanacak. İzleyicilerin de hediyeler kazanacağı Excalibur Arena'da, bir kişiye Casper VIA G4 cep telefonu ve tüm izleyicilere 50 PUBG Lite oyun içi kozmetik kodu hediye edilecektir.

17 Eylül'e kadar kayıtların alınacağı turnuva hakkında detaylı bilgiye https://www.casper.com.tr/excalibur-arena adresinden ulaşabilirsiniz.

(İHA)