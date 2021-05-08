Excalibur PUBG Arena Büyük Finalleri başlıyor! - Son Dakika

Excalibur PUBG Arena Büyük Finalleri başlıyor. Toplamda 16 takımın kıyasıya mücadele edeceği turnuvaya günler kaldı.
Açık elemelerden Büyük Finale çıkmaya hak kazanan takımlar Türkiye'nin en iyileriyle 20.000TL ödül havuzlu turnuvaya katılma biletine artık sahipler. Açık elemelerin tamamlanmasıyla oluşan 16 takım ise şu şekilde:
1907 Fenerbahçe Espor
836 Pizza Locale
XFlow Esports
fastPay Wildcats
Kumiho Gaming
OtherSide Esports
EPOCH
OURSPRIME Esports
Valiente Espor
Sky
Eskişehirspor Espor
Meat Grinders
Silencers
İzmir Spor
Imortal
Cürüm
En iyi takımlar arasında kıyasıya rekabet son gazla devam edecek. 9 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te 10000 Days ve Vicrains'in sunumu ile turnuvanın şampiyonu belli oluyor. Şimdilik "Büyük Finallerde" görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!
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