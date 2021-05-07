Excalibur PUBG Arena'nın büyük finali 9 Mayıs'ta - Son Dakika

Excalibur PUBG Arena'nın büyük finali 9 Mayıs'ta

07.05.2021 13:53
Excalibur PUBG Arena'nın büyük finali 9 Mayıs'ta, System.String[]

Oyun ve performans bilgisayarı Casper Excalibur'un 20 bin TL ödül havuzuna sahip PUBG Arena Turnuva finali, 9 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Oyun ve performans bilgisayarı Casper Excalibur'un 20 bin TL ödül havuzuna sahip PUBG Arena Turnuva finali, 9 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, oyunseverleri birçok sürpriz ve ödüllü yarışma bekliyor.

Excalibur PUBG Arena'da finale yükselen 10 takım, Türkiye'nin en iyileriyle 20 bin TL ödüllü havuzdan pay almak için 9 Mayıs günü saat 13.00'da karşı karşıya geliyor. Turnuva finalinin heyecanını oyun tutkunlarına daha keyifli yansıtmak isteyen Excalibur, canlı yayında birçok sürpriz ve yarışma ile izleyicilere de ödüller hediye edecek.

Finale kalan takımlar belli oldu

200'ün üzerinde takımın başvurarak yoğun ilgi gösterdiği Excalibur PUBG Arena Turnuvası'nın ön elemeleri zorlu mücadelelerle son buldu. 24-25 Nisan ve 1-2 Mayıs tarihlerinde, Türkiye'nin en iyileri ile büyük finalde 20 bin TL ödül için yarışmak isteyen ekiplerden mutlu sona yaklaşanlar, "VALIENTE ESPOR, SKY, ESKİŞEHİRSPOR ESPOR, MEAT GRINDERS, SILENCERS, İZMİR SPOR, IMORTAL, CÜRÜM, EPOCH, OURSPRIME E-SPORTS"??????? takımları oldu.

9 Mayıs'taki Excalibur PUBG Arena finaline davetli olan 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Fastpay Wildcats, Kumiho, XFlow ve Other Side takımları ile finale çıkan 10 takımın zorlu mücadelesini Yağız Efe "10000days", Vardarbaş ve Berkay "Vicrains" Yılmazbayhan, oyunseverlere aktaracak. İzleyiciler, Excalibur PUBG Arena final yayınını https://www.twitch.tv/10000days linki üzerinden canlı takip edebilecekler.

Birinci takımın 12 bin, 2. takımın 6 bin, 3. takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvanın finalinde, izleyiciler de Excalibur'un ödüllerine doyacak. Birçok sürpriz ve ödülün canlı yayında izleyicilere hediye edileceği büyük finalde, oyunseverleri final sonrası After Party heyecanı da saracak.

Büyük final sonrasında gerçekleşecek olan After Party etkinliğinde birbirinden bağımsız 100 yarışmacı, Excalibur PUBG Arena'da tozu dumana katacak ve sıralamada ilk üçe giren katılımcılar sürpriz ödüllerin sahibi olacak. After Party etkinliği Twitch üzerinden final maçının oynanmasının ardından duyurulacak. Katılmak isteyenler "https://discord.gg/9aghE8sbd6 Discord" linki üzerinden After Party I ve After Party II odalarına girerek slotlarını alacaklar. En fazla 100 kişi bu etkinlikte yer alabilecek. Excalibur PUBG Arena kuralları kapsamında gerçekleşecek etkinlik, tek maç üzerinden ve herkesin tek başına olacağı bir mücadele ile son bulacak.

Türk Lirası, oyunlar, Casper, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Excalibur PUBG Arena'nın büyük finali 9 Mayıs'ta - Son Dakika Ekonomi


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