Excalibur PUBG Arena Turnuvası başlıyor

Excalibur PUBG Arena, 24 Nisan-9 Mayıs arasında tüm PUBG tutkunlarını bir araya getiriyor.

Casper açıklamasına göre, global arenanın en popüler oyunlarını oynayan amatör ve profesyonel oyun severleri bir araya getiren Excalibur şimdi de Excalibur PUBG Arena'yı gerçekleştiriyor. Bu arenada mücadele edecek oyuncuları birçok ödül bekliyor.

Excalibur sponsorluğunda, tüm oyuncuların katılabileceği turnuvanın kayıtları 16-22 Nisan arasında alınacak. 24 Nisan'da başlayacak olan turnuvada, oyuncular 2 hafta sonu boyunca cumartesi ve pazar günleri rekabet edecek. Her grup elemesinden en iyi 2 takım final aşamasına kalacak ve büyük finalde oynamaya hak kazanacak.

Açık elemelerden büyük finale çıkmaya hak kazanan takımlar Türkiye'nin en iyileriyle 20 bin TL ödül havuzlu turnuvaya katılamaya hak kazanacak. 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Digital Athletics, Fastpay Wildcats, Karagümrük Espor, Kumiho, XFlow ve Other Side takımlarının davetli olduğu final 9 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Büyük finali, Yağız Efe "10000days" Vardarbaş ve Berkay "Vicrains" Yılmazbayhan sunacak. 1'nci takımın 12 bin, 2'nci takımın 6 bin, 3'üncü takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvaya kayıtlar 16 Nisan'da başlayacak. Turnuvaya son başvuru tarihi 22 Nisan olacak. Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve katılmak için "https://www.casper.com.tr/excaliburclan/pubg-arena" adresini ziyaret edilebiliyor.