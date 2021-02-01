"Excalibur Valorant Turnuvası" finaline yoğun ilgi

Nvidia Geforce ve Excalibur sponsorluğunda ocak ayında ikincisi düzenlenen "Reflex Masters #2 Valorant Turnuvası", 30 Ocak'ta düzenlenen ve 20 binden fazla ortalama izleyicinin takip ettiği büyük finali ile sona erdi.

Casper açıklamasına göre, 15 Ocak'ta her seviyeden oyuncuya açık olarak başlayan turnuva, 4 açık eleme ile 1000'den fazla oyuncuya rekabet ortamı sundu. Açık elemelerde belirlenen en iyi 16 takım, 29 Ocak'taki grup aşamalarında 4 ayrı grupta, gruplarının birincisi olmak için mücadele etti. Bu aşamada birinci olan Anka E-Sports, Unity Esports, Zero Zone ve Dark Passage takımları, 30 Ocak'ta çiftli eleme usulü düzenlenen finalde kıyasıya bir rekabet sergiledi.

Turnuvanın büyük finalinde Anka E-Sports, ilk turda karşılaştığı Unity Esports takımı ile finalde tekrar karşılaştı. Seriye ilk mağlubiyetinden dolayı 1-0 yenik başlayan Unity Esports, finalin ilk maçında rakibini son dakikalarda gerçekleştirdiği geri dönüş ile zorlasa da, büyük finalin kazananı namağlup olarak Anka E-Sports oldu.

Ferit "Wtcn" Karakaya, Kemal "KendineMuzisyen" Can Parlak ve Semih "Legoo" Selvi'nin eğlenceli sunumuyla twitch.tv/wtcn kanalında yayımlanan büyük finaller; profesyonel arena dışında Türkiye'de en fazla ilgi gören yayınlardan biri oldu ve aynı gün içerisinde düzenlenen global Valorant yayınlarını geçti. 2 saatlik sürede 280 binden fazla izlenme, 26 bin 550 maksimum izleyici ve 20 binden fazla ortalama izleyici sayısına ulaşan yayın sırasında, sponsor Casper Excalibur'ın sitesi ve Excalibur oyun bilgisayarları izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlik bugün, twitch.tv/kendinemuzisyen kanalında; turnuvanın şampiyonu Anka E-Sports ve turnuvanın sunucuları Wtcn, KendineMuzisyen, Legoo'nun yer aldığı takım arasındaki gösteri maçı ile sona erecek.

Excalibur ve NVDIA iş birliği 2021'de başka espor organizasyonlarında devam edecek.