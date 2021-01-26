Excalibur Valorant Turnuvası'nın finali 30 Ocak'ta gerçekleşecek - Son Dakika

Casper Excalibur sponsorluğunda düzenlenen "Valorant Reflex Masters by Nvdia&Excalibur" turnuvasında büyük final 30 Ocak'ta gerçekleşecek.

Casper açıklamasına göre, söz konusu turnuvanın ön elemeleri büyük bir mücadeleyle sona erdi. 7 gün boyunca bine yakın oyuncunun rekabet ettiği açık eleme grupları sonunda, dereceye giren 16 takım yarı final grupları için oynamaya, 4 takım ise büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Excalibur ve Nvdia iş birliğiyle "Valorant Reflex Masters" turnuvasına katılan takım sayısı 107, oyuncu sayısı ise 987 oldu. Toplamda 843 saat süren oyunlarda 92 maç yapıldı.

Açıklamaya göre, birinci elemenin galibi Overwatch, ikinci elemenin galibi BAU Raiders, üçüncü elemeni galibi ise Zero Zone olurken, yayıncılardan oluşan elemenin de birincisi RARE Blue Esports oldu. 29 Ocak'ta gerçekleşecek final gruplarında, gruplarının birincisi olan takımlar 30 Ocak'ta çiftli eleme usulü düzenlenecek Final Four turnuvasına katılmaya ve ödül havuzundan en yüksek payı elde etmeye çalışacaklar.

Açıklamaya göre, katılımcıları ve izleyicileri bir çok sürprizin beklediği final, "twitch.tv/nvidiageforcetr" ve "twitch.tv/kendinemuzisyen" kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Ayrıca turnuva ile ilgili gelişmeler, "www.casper.com.tr/kampanyalar/excalibur-valorant-reflex-masters" internet adresinden takip edilebiliyor.