EXCEL VALORANT ekibi Twitter adresinden yaptığı açıklama ile RUBINO ve Moe40'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
https://twitter.com/EXCEL/status/1405193461343653893's=20
EXCEL, takımın kaptanı David "Davidp" Prins'i ve Sova oyuncusu Morgan "B1GGY" Madour yerine Muhammed "Moe40" Hariff ve Ruben "RUBINO" Villarroel'u kadrosuna kattı. Projenin kaptanlığı Vincent "Happy" Schopenhauer'a devredildi ve oyuncu oyun içi liderlik rolünü üstlendi.
Değişiklikler ile birlikte EXCEL'in VCT 3. Aşama kadrosu şu şekilde oldu:
Vincent "Happy" Schopenhauer
Muhammad "Moe40" Hariff
Ruben "RUBINO" Villarroel
Marc "Honeybee" Samuel Begley
Alend "Ale" Khalaf
Jimmy "Jumpy" Berndtsson (Baş Koç)
Sam "Fields" Greenfield (Asistan Koç)
Son Dakika › Gamegar › EXCEL Davidp, B1GGY ikilisi yerine RUBINO ve Moe40'ı kadrosuna eklediğini duyurdu. - Son Dakika