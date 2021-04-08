Excimer Lazer ile gözlük ve lense veda edilebilir - Son Dakika

Excimer Lazer ile gözlük ve lense veda edilebilir

08.04.2021 17:46
Excimer Lazer ile gözlük ve lense veda edilebilir, System.String[]

Peki, Excimer lazer nedir?

Peki, Excimer lazer nedir? Kimler Excimer lazer ameliyatı olabilir? Kalıcı bir ameliyat mı?

"Excimer lazer'de gözün çizilmesi durumu yok"

Halk arasında bilinenin aksine gözün çizilmesi gibi bir durumun olmadığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yaşar, işlemin lazer ile yapıldığını ifade etti: "Halk arasında göz çizdirme operasyonu olarak dillendirilen, aslında gözün asla çizilmediği, gözlük ve lens kullanımına ömür boyu veda etme işlemine Excimer Lazer denilir. Bu operasyon ile myopi, hipermetropi ve astigmatizmada başarıyla düzeltilebilmektedir.

Excimer Lazer sisteminden çok önce Rusya kaynaklı bir metot ile elmas bıçakla gözün kornea tabakasına radyal kesiler yani çizikler yapılarak kırıcılık kusurları giderilmeye çalışılıyordu. Sanıyorum göz çizdirme jargonu bu 30 yıl önceki tedavinin tabiri olarak halk diline yerleşmiş olmalı. Excimer Lazer'de gözün dışındaki saydam tabakamıza yani korneamıza lazer ile şekil vermekteyiz. Kesinlikle bir çizik yapılmamaktadır."

"Gözlük ve lense ihtiyaç kalmamakta"

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, Excimer lazer'in 22 yaşından sonra yapılması gerektiğini belirterek, "Excimer Lazer tedavisi ile tercihen 40 yaş öncesi kişilerin gözlüklerden ve lenslerden tamamen bağımsız olarak net görmeleri sağlanır. Kişi bu ağrısız ve hızlı operasyonla artık gözlük veya lens kullanmadan çok net bir görüşe kavuşabilmektedir. Genellikle 22 yaşından itibaren göz kırıcılığı stabilleşir, bu nedenle kişiye göre değişmekle beraber, en ideali 22 yaşından itibaren bu işlemi yaptırmaktır." açıklamasında bulundu.

Excimer lazer kimlere uygulanabilir?

"Excimer lazer olmak isteyen kişiler öncelikle hekim tarafından detaylı bir göz muayenesinden geçirilir. Bu işleme uygun bir göz yapısı var mı değerlendirilir. Diyabet, bağ dokusu hastalıkları, ileri seviye glokom, korneal dejenerasyon gibi hastalıkları bulunan kişilere bu metot uygulanmamaktadır. Muayene sonrasında kişinin göz kusuru seviyesi, görme keskinlik seviyesi tespit edilir. Başka bir göz patolojisi var mı kontrol edilir."

Excimer Lazer operasyonu nasıl yapılır?

"Amaç ışığın gözümüzün retinasına düşerken en çok kırıldığı ortam olan kornea da bazı değişiklikler yaparak kusurlu olan kırma gücünün düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede ışıklar tam retina üzerine fokuslanır ve kişi yeniden yardımcı alet (gözlük, kontakt lens) kullanmaksınız net görmeye kavuşur.

Damla anestezisi ile yaklaşık 10-15 dk süren tamamen ağrısız bir işlemdir. İşlem sonrası gözler kapatılmaz. Işık hassasiyeti olabileceği için kişilerin güneş gözlüğü takması istenebilir. Lasek metodundan sonra bir iki gün yanma, sulanma, batma gibi şikayetler olabilir. Lasik metodu genelde operasyon sonrası daha konforludur.

İşlem sonrasında kişiler kendilerine reçete edilen göz damlalarını düzenli bir şekilde eksiksiz kullanmalıdırlar. Gözlerine en az 1 hafta süreyle su değdirmemelidirler. Kesinlikle gözler ovuşturulmamalıdır. Tozlu ve kirli ortamlarda bulunulmamalıdır. Gözlere ellerle dokunulmamalıdır. Genellikle işe dönüş süresi kişiden kişiye değişmekle beraber 4-5 gündür.

Sistem tamamen bilgisayar kontrolünde işlemektedir. Kişi işlem sırasında gözünü hareket ettirse bile eye tracker sistemi göz hareketlerini izler ve lazer ışığını sürekli doğru hedefe yollar. Eğer kişi gözünü çok hareket ettirirse sistem lazer atışını durdurur ve cerrah gerekli stabiliteyi sağladıktan sonra yeniden işlemi kaldığı yerden başlatır. Böylece hasta gözünü hareket ettirse bile doğru yere doğru lazer ışığının gönderilmesi sağlanır."

"Üç farklı Excimer lazer yöntemi var"

"Temelde sistem kabaca 3 ana başlığa ayrılabilir. Yüzeyel sistemler, Fleb kaldırılan sistemler, Lentikül çıkartılan sistemler. Bu sistemlerin birbirlerine farklı üstünlükleri bulunmaktadır. Cerrahınız sizin göz yapınıza hangi metodun daha uygun olacağına sizinle birlikte durumu konsulte ederek karar vermektedir.

Yüzeyel sistemler : Lasek, PRK, No touch denilen türlü isimlerle anılabilmektedirler. Burada korneanın en üstündeki ince epitel tabakası ayrılarak hemen altına laser uygulanmaktadır. Korneası ince kişilerde de iyi sonuçlar vermektedir. Numara yok etme yeteneği Fleb kaldırılan metotlara göre daha dar aralıktadır.

Fleb kaldırılan sistemler : Lasik, İntralase Lasik gibi isimlerle anılan bu metodta ise bir mikrokeratom veya laser kesici yardımı ile türlü kalınlıklarda korneal fleb hazırlanır ve bu flebin altındaki korneal stromaya laser işlemi uygulanır. Bu metod operasyon sonrası daha hızlı görsel rehabilitasyon sağlar, daha ağrısız ve konforludur. Bu metod daha geniş bir refraktif aralıkta düzeltme olanağı sağlar. Yüksek astigmatlı kişilerde de çok başarılıdır.

Lentikül çıkarılan sistemler : Smile ismiyle litaretüre giren bu güncel tedavi metoduda özellikle miyop hastalarda oldukça başarılıdır. Yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamıştır."

Peki, sistem ileri sonuçlar açısından güvenilir midir?

Excimer Lazer yönteminin uzun yıllardır yapıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Yaşar, işlemin güvenli olduğunu söyledi: "Kesinlikle güvenilirdir. 1980'li yıllardan itibaren uygulanmakta olan bir tedavi metodudur. Artık elimizde ileri düzey sonuçları hakkında çok net bilgiler bulunmaktadır. Doğru bir planlama ile doğru ellerde yapılması halinde sonuçlar mükemmel olmaktadır."

Excimer Lazer olan kişiler ileride Katarakt ameliyatı olabilir mi?

"En sık sorulan sorulardan birisi de budur. Excimer Lazer olmuş kişilerde kesinlikle ileride katarakt operasyonu olabilmektedirler bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. Bununla birlikte Excimer Lazer öncesi göz muayene bulguları ve tetkikleri bir yere not edilmelidir. Bu katarakt operasyonu sırasında göz içi merceğinin gücünün hesaplanmasında katarakt cerrahisini yapacak ekibe yeterli veriyi sağlar."

Akıllı Mercek ile Excimer Lazer'in farkı nedir?

"Excimer Lazer tercihen 40 yaş öncesinde kişinin yakın görme sorunu henüz ortaya çıkmamışken yapılmaktadır. Akıllı mercek ise başka bir endikasyon yoksa 40 yaşından sonra yapılmaktadır. Akıllı mercek 40 yaşından itibaren lensimizin uyum kabiliyetinin azalmasıyla ortaya çıkan yakını görememe problemini de çözmektedir. Ayrıca Akıllı mercek operasyonu katarakt ameliyatı yapar gibi göz içi merceğinin değiştirilmesi işlemidir. Sonrasında kişiler ileride bir daha katarakt da olmazlar."

Dr. Öğretim Üyesi Özgür Yaşar

İLANDIR

Excimer Lazer ile gözlük ve lense veda edilebilir

Katarakt, Rusya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Excimer Lazer ile gözlük ve lense veda edilebilir - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor 6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı 6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti

Son Dakika Haberleri
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
16:39 Erdal Özyağcılar, konuk olduğu programda yıllar önce usulsüzlük yaptığını itiraf etti
16:34 İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis yerleşkesinde trafik kazası geçirdi
16:30 Tecavüze uğrayıp tarlaya gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen eski eşe beraat kararı çıktı
16:23 Sakatlığı yüzünden bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu         
18:10
Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi         
17:57
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu         
17:17
Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir         
16:13
"Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü         
15:10
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir         
14:50
Tecavüze uğrayıp ormana gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski eşe şaşırtan beraat kararı Tecavüze uğrayıp ormana gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski eşe şaşırtan beraat kararı         
14:29
"Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" diye mektup bırakıp kendini başından vurdu         
14:23
Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı         
13:57
Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim         
13:30
Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar         
13:20
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı         
12:52
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar         
11:44
Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak         
11:32
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 18:32:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Excimer Lazer ile gözlük ve lense veda edilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei