Üye Girişi
Excimer Lazer ile gözlük ve lense veda edilebilir - Son Dakika

Excimer Lazer ile gözlük ve lense veda edilebilir

23.06.2021 12:06
Excimer Lazer ile gözlük ve lense veda edilebilir, System.String[]

"Excimer lazer'de gözün çizilmesi durumu yok"Halk arasında bilinenin aksine gözün çizilmesi gibi bir durumun olmadığını söyleyen Dr. Öğr.

"Excimer lazer'de gözün çizilmesi durumu yok"

Halk arasında bilinenin aksine gözün çizilmesi gibi bir durumun olmadığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yaşar, işlemin lazer ile yapıldığını ifade etti: "Halk arasında göz çizdirme operasyonu olarak dillendirilen, aslında gözün asla çizilmediği, gözlük ve lens kullanımına ömür boyu veda etme işlemine Excimer Lazer denilir. Bu operasyon ile myopi, hipermetropi ve astigmatizma da düzeltilebilmektedir.

Excimer Lazer sisteminden çok önce Rusya kaynaklı bir metot ile elmas bıçakla gözün kornea tabakasına radyal kesiler yani çizikler yapılarak kırıcılık kusurları giderilmeye çalışılıyordu. Sanıyorum göz çizdirme jargonu bu 30 yıl önceki tedavinin tabiri olarak halk diline yerleşmiş olmalı. Excimer Lazer'de gözün dışındaki saydam tabakamıza yani korneamıza lazer ile şekil vermekteyiz. Kesinlikle bir çizik yapılmamaktadır."

"Genellikle Gözlük ve lense ihtiyaç kalmamakta"

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, Excimer lazer'in 22 yaşından sonra yapılması gerektiğini belirterek, "Excimer Lazer tedavisi ile tercihen 40 yaş öncesi kişilerin gözlüklerden ve lenslerden bağımsız olarak net görmeleri sağlanır. Kişi bu operasyonla artık gözlük veya lens kullanmadan net bir görüşe kavuşabilmektedir. Genellikle 22 yaşından itibaren göz kırıcılığı stabilleşir, bu nedenle kişiye göre değişmekle beraber, en ideali 22 yaşından itibaren bu işlemi yaptırmaktır." açıklamasında bulundu.

Excimer lazer kimlere uygulanabilir?

"Excimer lazer olmak isteyen kişiler öncelikle hekim tarafından detaylı bir göz muayenesinden geçirilir. Bu işleme uygun bir göz yapısı var mı değerlendirilir. Diyabet, bağ dokusu hastalıkları, ileri seviye glokom, korneal dejenerasyon gibi hastalıkları bulunan kişilere bu metot uygulanmamaktadır. Muayene sonrasında kişinin göz kusuru seviyesi, görme keskinlik seviyesi tespit edilir. Başka bir göz patolojisi var mı kontrol edilir."

Excimer Lazer operasyonu nasıl yapılır?

"Amaç ışığın gözümüzün retinasına düşerken en çok kırıldığı ortam olan kornea da bazı değişiklikler yaparak kusurlu olan kırma gücünün düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede ışıklar tam retina üzerine fokuslanır ve kişi yeniden yardımcı alet (gözlük, kontakt lens) kullanmaksınız net görmeye kavuşur.

Damla anestezisi ile yaklaşık 10-15 dk süren bir işlemdir. İşlem sonrası gözler kapatılmaz. Işık hassasiyeti olabileceği için kişilerin güneş gözlüğü takması istenebilir. Lasek metodundan sonra bir iki gün yanma, sulanma, batma gibi şikayetler olabilir. Lasik metodu genelde operasyon sonrası daha konforludur.

İşlem sonrasında kişiler kendilerine reçete edilen göz damlalarını düzenli bir şekilde eksiksiz kullanmalıdırlar. Gözlerine en az 1 hafta süreyle su değdirmemelidirler. Kesinlikle gözler ovuşturulmamalıdır. Tozlu ve kirli ortamlarda bulunulmamalıdır. Gözlere ellerle dokunulmamalıdır. Genellikle işe dönüş süresi kişiden kişiye değişmekle beraber 4-5 gündür.

Sistem tamamen bilgisayar kontrolünde işlemektedir. Kişi işlem sırasında gözünü hareket ettirse bile eye tracker sistemi göz hareketlerini izler ve lazer ışığını sürekli doğru hedefe yollar. Eğer kişi gözünü çok hareket ettirirse sistem lazer atışını durdurur ve cerrah gerekli stabiliteyi sağladıktan sonra yeniden işlemi kaldığı yerden başlatır. Böylece hasta gözünü hareket ettirse bile doğru yere doğru lazer ışığının gönderilmesi sağlanır."

"Üç farklı Excimer lazer yöntemi var"

"Temelde sistem kabaca 3 ana başlığa ayrılabilir. Yüzeyel sistemler, Fleb kaldırılan sistemler, Lentikül çıkartılan sistemler. Bu sistemlerin birbirlerine farklı üstünlükleri bulunmaktadır. Cerrahınız sizin göz yapınıza hangi metodun daha uygun olacağına sizinle birlikte durumu konsulte ederek karar vermektedir.

Yüzeyel sistemler : Lasek, PRK, No touch denilen türlü isimlerle anılabilmektedirler. Burada korneanın en üstündeki ince epitel tabakası ayrılarak hemen altına laser uygulanmaktadır.

Fleb kaldırılan sistemler : Lasik, İntralase Lasik gibi isimlerle anılan bu metodta ise bir mikrokeratom veya laser kesici yardımı ile türlü kalınlıklarda korneal fleb hazırlanır ve bu flebin altındaki korneal stromaya laser işlemi uygulanır. Bu metod operasyon sonrası daha hızlı görsel rehabilitasyon sağlar. Lentikül çıkarılan sistemler : Smile ismiyle litaretüre giren bu güncel tedavi metoduda özellikle miyop hastalarda kullanılmaktadır.. Yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamıştır."

Excimer Lazer olan kişiler ileride Katarakt ameliyatı olabilir mi?

"En sık sorulan sorulardan birisi de budur. Excimer Lazer olmuş kişilerde ileride katarakt operasyonu olabilmektedirler bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. Bununla birlikte Excimer Lazer öncesi göz muayene bulguları ve tetkikleri bir yere not edilmelidir. Bu katarakt operasyonu sırasında göz içi merceğinin gücünün hesaplanmasında katarakt cerrahisini yapacak ekibe yeterli veriyi sağlar."

Dr. Öğretim Üyesi Özgür Yaşar

Excimer Lazer ile gözlük ve lense veda edilebilir

Katarakt, Rusya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Excimer Lazer ile gözlük ve lense veda edilebilir - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar 12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete 12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı 11:44 İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı
200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu 11:35 200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi 11:23 Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma 11:11 Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu 10:49 Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler 10:32 Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler

Son Dakika Haberleri
12:30 Profesör, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusunu cevapladı
12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar
12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi
12:00 Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?
11:44 İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı
11:41 Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak
11:37 Meteoroloji'den İstanbul uyarısı geldi! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak ani sel ve su baskını bekleniyor
11:28 Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim
11:21 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF açıklaması: Dava açacağız
11:20 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu
Profesör, Profesör, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusunu cevapladı         
12:31
Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da         
12:10
Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi? Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?         
12:00
Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak         
11:42
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu         
11:21
Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor         
11:01
Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı         
10:44
Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı         
10:08
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı Bomba iddia! Şenol Güneş'in zamlanan maaşı ve sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim dudak uçuklattı         
09:52
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı         
09:26
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi         
22:00
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 12:35:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Excimer Lazer ile gözlük ve lense veda edilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement