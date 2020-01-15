Excimer Lazer Ünitesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Excimer Lazer Ünitesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde açıldı - Son Dakika

Excimer Lazer Ünitesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde açıldı

6 saat önce

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Excimer Lazer Ünitesi hizmete girdi.

Excimer Lazer Ünitesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde açıldı, System.String[]

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Excimer Lazer Ünitesi hizmete girdi.

GÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Betül Seher Uysal, 75. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, ünitenin ileri teknolojik donanıma sahip olduğunu ve Excimer Lazer yöntemiyle hipermetropi ve astigmatizma gibi göz hastalıklarının tedavi edilebildiğini söyledi.

Yeni teknolojinin gözlük kullanımını ortadan kaldıracağını ifade eden Uysal, tedavi edilen hastalığın gelecekte tekrar nüksetmeyeceğinin henüz söylenemeyeceğini kaydetti.

Açılışa, GÜ Rektörü. Prof. Dr. İbrahim Uslan, GÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Sadık Demirsoy, Gazi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan ve fakülte personeli katıldı.

Gazi Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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