Exen Coin Nedir?
16 dakika önce
Bitexen Kurucu Ortağı Murat Çelik, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Bitexen Kurucu Ortağı Murat Çelik
, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Exen Coin hakkında bilgiler veren Çelik, "Exen Coin, Bitexen tarafından basılan ve tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtılan bir bitcoindir. Bu coini, Bitexen firması 3 aylık periyotlar ile elde ettiği kripto para gelirinin yarısını kullanarak taahhütte bulunuyor. Exen Coin'e değerini kazandıran da aslında bu mekanizma" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:32
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