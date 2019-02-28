Son Dakika Haberleri: Exen Coin Nedir?

Exen Coin Nedir?

16 dakika önce

Bitexen Kurucu Ortağı Murat Çelik, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bitexen Kurucu Ortağı Murat Çelik, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Exen Coin hakkında bilgiler veren Çelik, "Exen Coin, Bitexen tarafından basılan ve tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtılan bir bitcoindir. Bu coini, Bitexen firması 3 aylık periyotlar ile elde ettiği kripto para gelirinin yarısını kullanarak taahhütte bulunuyor. Exen Coin'e değerini kazandıran da aslında bu mekanizma" dedi.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:32 

TV, Murat Çelik, Yenikadinda Gösterme, Sektörel, Ekonomi
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