Eximbank, 11 bin ihracatçı hedefini aştı

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın 2018 yılında ulaşmayı hedeflediği 11 bin ihracatçı sayısını aştığını, yıl sonunda 44 milyar dolarlık finansman desteği hedefine de ulaşılacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın 2018 yılında ulaşmayı hedeflediği 11 bin ihracatçı sayısını aştığını, yıl sonunda 44 milyar dolarlık finansman desteği hedefine de ulaşılacağını söyledi.

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