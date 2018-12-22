Son Dakika Haberleri: Eximbank, 11 bin ihracatçı hedefini aştı

Eximbank, 11 bin ihracatçı hedefini aştı

3 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın 2018 yılında ulaşmayı hedeflediği 11 bin ihracatçı sayısını aştığını, yıl sonunda 44 milyar dolarlık finansman desteği hedefine de ulaşılacağını söyledi.

Eximbank, 11 bin ihracatçı hedefini aştı, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın 2018 yılında ulaşmayı hedeflediği 11 bin ihracatçı sayısını aştığını, yıl sonunda 44 milyar dolarlık finansman desteği hedefine de ulaşılacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:53 

Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank, Ekonomi
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