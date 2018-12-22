Eximbank, 11 bin ihracatçı hedefini aştı
3 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın 2018 yılında ulaşmayı hedeflediği 11 bin ihracatçı sayısını aştığını, yıl sonunda 44 milyar dolarlık finansman desteği hedefine de ulaşılacağını söyledi.
Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Eximbank'ın 2018 yılında ulaşmayı hedeflediği 11 bin ihracatçı sayısını aştığını, yıl sonunda 44 milyar dolarlık finansman desteği hedefine de ulaşılacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:53
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