Son Dakika Haberleri: Eximbank, gemiciler için devrede

Eximbank, gemiciler için devrede

50 dakika önce

Türk Eximbank, gemi sektörünün teminat mektubu sorununu çözmek için dünyanın önde gelen bankalarıyla görüşmelere başladı.

Eximbank, gemiciler için devrede, System.String[]
Türk Eximbank, gemi sektörünün teminat mektubu sorununu çözmek için dünyanın önde gelen bankalarıyla görüşmelere başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:48 

Türk Eximbank, Ekonomi
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