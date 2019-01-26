Eximbank, gemiciler için devrede
50 dakika önce
Türk Eximbank, gemi sektörünün teminat mektubu sorununu çözmek için dünyanın önde gelen bankalarıyla görüşmelere başladı.
Türk Eximbank
, gemi sektörünün teminat mektubu sorununu çözmek için dünyanın önde gelen bankalarıyla görüşmelere başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:48
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