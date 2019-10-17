Eximbank Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney atandı
1 saat önce
Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Eximbank) Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney atandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:34 Kaynak: DHA
Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Eximbank) Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney atandı.
Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'ye geliyor: Ziyaretin gündeminde ne var, ABD'nin talepleri... Rasulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu Resulayn'da evler arasında çatışmalar devam ediyor