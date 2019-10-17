Son Dakika Haberleri: Eximbank Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney atandı
Son Dakika Ekonomi Eximbank Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney atandı

Eximbank Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney atandı

1 saat önce

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Eximbank) Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney atandı.

Eximbank Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney atandı, System.String[]

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Eximbank) Genel Müdürlüğü'ne Ali Güney atandı.

Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


İhracat, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:34 Kaynak: DHA
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