Son Dakika Haberleri: "Eximbank'ın 48 milyar dolar finansman yapmasını hedefliyoruz"

"Eximbank'ın 48 milyar dolar finansman yapmasını hedefliyoruz"

2 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Eximbank aracılığıyla bugün her 100 dolarlık ihracatımızın 26 dolarını finanse ettik. 2019 yılında bunun 100 dolarda 27 dolar olmasını ve Eximbank'ın 48 milyar dolar finansman yapmasını hedefliyoruz.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Eximbank aracılığıyla bugün her 100 dolarlık ihracatımızın 26 dolarını finanse ettik. 2019 yılında bunun 100 dolarda 27 dolar olmasını ve Eximbank'ın 48 milyar dolar finansman yapmasını hedefliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:23 

Türk Eximbank, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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