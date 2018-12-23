"Eximbank'ın 48 milyar dolar finansman yapmasını hedefliyoruz"
2 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "Eximbank aracılığıyla bugün her 100 dolarlık ihracatımızın 26 dolarını finanse ettik. 2019 yılında bunun 100 dolarda 27 dolar olmasını ve Eximbank'ın 48 milyar dolar finansman yapmasını hedefliyoruz.
Ticaret Bakanı
Pekcan, "Eximbank
aracılığıyla bugün her 100 dolarlık ihracatımızın 26 dolarını finanse ettik. 2019 yılında bunun 100 dolarda 27 dolar olmasını ve Eximbank'ın 48 milyar dolar finansman yapmasını hedefliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:23
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