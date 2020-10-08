TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Eximbank, ihracatımıza en büyük desteği veren kuruluş"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eximbank İhracat Kredileri ve Alacak Sigortası Programları Bilgilendirme seminerine katıldı. Hisarcıklıoğlu online seminerde yaptığı konuşmada, "Eximbank, ihracatımıza en büyük desteği veren kuruluş. Bu nedenle bizler açısından çok değerli" dedi.

Eximbank İhracat Kredileri ve Alacak Sigortası Programları Bilgilendirme web semineri düzenlendi. Açılışta TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney konuştu. Hisarcıklıoğlu, "Biliyorsunuz, Eximbank, ihracatımıza en büyük desteği veren kuruluş. Bu nedenle bizler açısından çok değerli. İhracatın çok daha önemli hale geldiği bu dönemde, Eximbank ile daha yoğun çalışmamız ve sunduğu ürünleri daha iyi bilip kullanmamız lazım. Ayrıca sahada ve uygulamada sıkıntılar yaşanıyorsa, bunları da burada görüşüp ve birlikte çözüm aramamız gerekiyor" dedi. - ANKARA