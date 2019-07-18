"Eximbank'ın ihracatçılara 48,4 milyar dolar destek vermesini hedefliyoruz"
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla ihracatçılara 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz.
Ticaret Bakanı Pekcan, "Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla ihracatçılara 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz. Bu rakamın da ihracatın yüzde 27'sinin finansmanını sağlayacağını öngörüyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:12
Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta e-teminat uygulaması 1 Eylül'de başlıyor Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu