"Eximbank'ın ihracatçılara 48,4 milyar dolar destek vermesini hedefliyoruz"

Ticaret Bakanı Pekcan, "Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla ihracatçılara 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla ihracatçılara 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz. Bu rakamın da ihracatın yüzde 27'sinin finansmanını sağlayacağını öngörüyoruz." dedi.

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