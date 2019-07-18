Son Dakika Haberleri: "Eximbank'ın ihracatçılara 48,4 milyar dolar destek vermesini hedefliyoruz"
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"Eximbank'ın ihracatçılara 48,4 milyar dolar destek vermesini hedefliyoruz"

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla ihracatçılara 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla ihracatçılara 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz. Bu rakamın da ihracatın yüzde 27'sinin finansmanını sağlayacağını öngörüyoruz." dedi.
Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:12 
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