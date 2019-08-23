Son Dakika Haberleri: Eximbank: KOBİ'lerin ihracattaki alacak riskinin yüzde 90'ını garanti ediyoruz
Son Dakika Ekonomi Haber

Eximbank: KOBİ'lerin ihracattaki alacak riskinin yüzde 90'ını garanti ediyoruz

17 dakika önce

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Gültekin, "Alıcıdan parasını tahsil edememesi durumunda biz ihracatçımıza, KOBİ'mize bunu ödeyerek onların bu riskle karşılaşmamalarını sağlıyoruz.

Eximbank: KOBİ'lerin ihracattaki alacak riskinin yüzde 90'ını garanti ediyoruz, System.String[]

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Gültekin, "Alıcıdan parasını tahsil edememesi durumunda biz ihracatçımıza, KOBİ'mize bunu ödeyerek onların bu riskle karşılaşmamalarını sağlıyoruz. KOBİ'lerimizin alacaklarının yüzde 90'ına kadarlık kısmını biz garanti ediyoruz." dedi.

Türk Eximbank, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı
Eskişehirspor'a haciz şoku! Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eximbank: KOBİ'lerin ihracattaki alacak riskinin yüzde 90'ını garanti ediyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]