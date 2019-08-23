Eximbank: KOBİ'lerin ihracattaki alacak riskinin yüzde 90'ını garanti ediyoruz
17 dakika önce
Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Gültekin, "Alıcıdan parasını tahsil edememesi durumunda biz ihracatçımıza, KOBİ'mize bunu ödeyerek onların bu riskle karşılaşmamalarını sağlıyoruz.
Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Gültekin, "Alıcıdan parasını tahsil edememesi durumunda biz ihracatçımıza, KOBİ'mize bunu ödeyerek onların bu riskle karşılaşmamalarını sağlıyoruz. KOBİ'lerimizin alacaklarının yüzde 90'ına kadarlık kısmını biz garanti ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:05
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