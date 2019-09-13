Eximbank kredi faizlerinde indirime gitti
31 dakika önce
Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Türk Eximbank, TL kredi faiz oranlarında yaklaşık 2 puan indirime gittiğini açıkladı.
Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Türk Eximbank, TL kredi faiz oranlarında yaklaşık 2 puan indirime gittiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:40
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