Son Dakika Haberleri: Eximbank kredi faizlerinde indirime gitti
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Eximbank kredi faizlerinde indirime gitti

31 dakika önce

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Türk Eximbank, TL kredi faiz oranlarında yaklaşık 2 puan indirime gittiğini açıkladı.

Eximbank kredi faizlerinde indirime gitti, System.String[]

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Türk Eximbank, TL kredi faiz oranlarında yaklaşık 2 puan indirime gittiğini açıkladı.

Merkez Bankası, Türk Eximbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:40 
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