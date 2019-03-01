Eximbank: Tahvil ihracına yönelik belirgin talep var
2 saat önce
Londra'da gerçekleştirilen yatırımcı toplantıları sonrası açıklama yapan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, yeni tahvil ihracına yönelik belirgin talep olduğunu, kredi talebindeki gelişmelere bağlı olarak tahvil ihracı zamanlamasını belirleyeceklerini söyledi.
Londra
'da gerçekleştirilen yatırımcı toplantıları sonrası açıklama yapan Türk Eximbank
Genel Müdürü Adnan Yıldırım
, yeni tahvil ihracına yönelik belirgin talep olduğunu, kredi talebindeki gelişmelere bağlı olarak tahvil ihracı zamanlamasını belirleyeceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:05
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