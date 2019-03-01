Son Dakika Haberleri: Eximbank: Tahvil ihracına yönelik belirgin talep var

Eximbank: Tahvil ihracına yönelik belirgin talep var

2 saat önce

Londra'da gerçekleştirilen yatırımcı toplantıları sonrası açıklama yapan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, yeni tahvil ihracına yönelik belirgin talep olduğunu, kredi talebindeki gelişmelere bağlı olarak tahvil ihracı zamanlamasını belirleyeceklerini söyledi.

Eximbank: Tahvil ihracına yönelik belirgin talep var, System.String[]
Londra'da gerçekleştirilen yatırımcı toplantıları sonrası açıklama yapan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, yeni tahvil ihracına yönelik belirgin talep olduğunu, kredi talebindeki gelişmelere bağlı olarak tahvil ihracı zamanlamasını belirleyeceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:05 

Londra, Türk Eximbank, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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