Son Dakika Haberleri: Eximbank’tan yurtdışında müteahhidi koruyacak sigorta
Son Dakika Ekonomi Haber

Eximbank’tan yurtdışında müteahhidi koruyacak sigorta

1 saat önce

Dünyayı inşa eden Türk müteahhitlerin, yeni pazarlara daha cesur açılmaları için Eximbank'tan yeni bir ürün geliyor.

Eximbank’tan yurtdışında müteahhidi koruyacak sigorta, System.String[]

Dünyayı inşa eden Türk müteahhitlerin, yeni pazarlara daha cesur açılmaları için Eximbank'tan yeni bir ürün geliyor. Bu sayede müteahhitler, politik riski olan ülkeler için alacak sigortası yaptırabilecek.

Türk Eximbank, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi
Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan, Türk vatandaşlığına başvurmadığı için bin pişman Arjantin'de kur kontrolleri başladı, IMF incelemede Şeyma Subaşı, havuzda üstsüz pozunu paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:50:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eximbank’tan yurtdışında müteahhidi koruyacak sigorta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]