Eximbank’tan yurtdışında müteahhidi koruyacak sigorta
1 saat önce
Dünyayı inşa eden Türk müteahhitlerin, yeni pazarlara daha cesur açılmaları için Eximbank'tan yeni bir ürün geliyor.
Dünyayı inşa eden Türk müteahhitlerin, yeni pazarlara daha cesur açılmaları için Eximbank'tan yeni bir ürün geliyor. Bu sayede müteahhitler, politik riski olan ülkeler için alacak sigortası yaptırabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:24
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