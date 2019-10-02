Eximbank, TL kredi faizlerini indirdi
57 dakika önce
Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank'ın, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çektiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank'ın, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çektiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:31
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