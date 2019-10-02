Son Dakika Haberleri: Eximbank, TL kredi faizlerini indirdi
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Eximbank, TL kredi faizlerini indirdi

57 dakika önce

Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank'ın, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çektiğini açıkladı.

Eximbank, TL kredi faizlerini indirdi, System.String[]

Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank'ın, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çektiğini açıkladı.

Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:31 
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