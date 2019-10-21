Expert Atom Altın Zambak Ödülü'nü aldı

Bu yıl İstanbul'da ikincisi gerçekleştirilen İstanbul Altın Zakbak Ödülleri töreni bir çok yıldız ismin katımıyla yapıldı. Birbirinden farklı alanlarda dağıtılan Altın Zambak Ödüllerinde yılın en iyi otomobil ürünü ödülü ise Expert Atom'a verildi.



Bu yıl İstanbul Akatlar Kültür Merkezinde 2.si gerçekleşen "İstanbul Altın Zambak Ödülleri" birçok yıldız ismin katılımıyla yapıldı. Birbirinden farklı alanlarda dağıtılan Altın Zambak Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl ödül alanlar kategorisinde Otomotiv sektörünün, motor katkı segmentinde, 20 yılı aşkın bir deneyim ve bu süre boyunca yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkan, Motor Onarıcı ve Duman Kesici özelliğine sahip ve çok özel bir ürün olan Expert Atom, otomotiv sektöründe yılın en iyi ürünü ödülüne layık görüldü. Organizasyon Komitesi tarafından, Sanat, Spor, Magazin ve İş dünyasının önemli katılımcıları huzurunda Ra Li Otomotiv firması adına Genel Müdür Haldun Ateş'e verildi. Uzun yıllara dayanan teknik ve AR-GE çalışmaları yanı sıra, 1.5 yılı aşkın süredir büyük bir titizlilikle sürdürülen satış öncesi pazarlama çalışmaları ve satış sonrası elde edilen son derece başarılı sonuçlarının meyvelerini almış oldu.



Pazar çalışmaları ve Expert Atom'un diğer ürünlere oranla sağladığı önemli avantajlar neticesinde, kısa sürede önemli bir mesafe kat ederek, yer tutarak tüketiciler için vazgeçilmez bir ürün haline geldi.



Ekspert Atom hakkında



İleri teknoloji ile üretilmiş, konsantre performans katıklarla güçlendirilmiş Expert Atom, motor içerisindeki aşınan yerleri, çizikleri, içeriğinde bulunan Lityum, Çinko ve Alüminyum partikülleriyle (mikron boyutunda) doldurarak onarır. Silindirlerin düşük kompresyon değerlerini yükselterek, aracın kaybetmiş gücünü tekrar eski haline getirir. Yağın yanması ile birlikte egzostan çıkan dumanı keserek minimuma indirir. Yüksek motor sıcaklığında, motor yağına ekstra mukavemet kazandırarak, yağın direncini arttırır ve erken bozulmasını engeller. Motor yağının daha uzun km yapmasını sağlar. Motor yağının,sıcaklık değişimlerinden etkilenmemesi için güçlü bir polimerik bileşiktir. EXPERT ATOM motor yağına katılır ama kesinlikle bir yağ katkısı değildir. Metal iyileştirici, duman kesme, yağın köpürmesini engelleme, sertleşmiş, motor, karter keçelerindeki iyileştirme ve kaçakları önleme özelliklerinden dolayı, diğer ürünlerden tamamen farklıdır. Motor içerisinde birçok iyileştirici ve tamir etme özelliğinden dolayı ATOM adını almıştır. Metal yüzeylerde, silindir duvarlarında, krank mili ve yataklarda son derece etkilidir. - İSTANBUL