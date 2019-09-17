Expo 2020 Dubai'de otel odalarının kapıları yeni iş fırsatlarına açılıyor

Fuara katılan 381 firmanın 73'ünü Türk firmaları oluşturuyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Dubai'de Expo 2020'ye kadar kalan 40 bin yeni otel odası inşa edilecek"

İSTANBUL - Dubai'de bugün açılan The Hotel Show'a Türkiye'den katılan Türk otel ve restoran ekipmanı firmaları, Expo 2020 Dubai için Körfez'de inşa edilen otelleri takibe aldı.

190 ülkeden 25 milyon kişinin ziyaret edeceği ilki 1851'de Londra'da düzenlenen ve en büyük etkinliklerinden biri olan Expo 2020'ye, bir başka deyişle 'Dünya Sergisi'ne 13 ay kala kala hazırlıklar hızlanırken, gözler Dubai'nin konaklama endüstrisi üzerine çevrildi. Dubai'de bugün açılan The Hotel Show 2019 Otel, Restoran Ürünleri ve Ekipmanları Fuarı'na katılan 73 Türk firması, Körfez'deki inşa halindeki otel ve restoranları yakın takibe aldı. Dubai World Trade Center'da gerçekleştirilen fuara 80'i aşkın ülkeden 30 bin ziyaretçi katılıyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın en büyüğü olan fuarda, konaklama ve restoran sektöründe 381 firma ve kuruluş stant açıyor.

The Hotel Show'un Türkiye milli katılımını ilk kez bu yıl İstanbul Ticaret Odası düzenliyor. Türkiye'den 73 firma bin 890 metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergiliyor. Öte yandan, Ortadoğu Tasarım & Konuk Ağırlama Haftası kapsamında The Hotel Show ile eş zamanlı olarak Index, Workspace, The Leisure Show, Surface Design ve FIM fuarları da gerçekleştiriliyor. Bu fuarlarda da Türkiye'yi 30'dan fazla firma bireysel katılımcı olarak temsil ediyor.

"Dubai'de 700'den fazla otel var"

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, fuarda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz 73 firmamızla bu fuara, 500 milyar dolarlık Körfez otel pazarından pay almaya geldik. Fuar boyunca yapılan görüşmeler, bizi bu konuda umutlandırıyor. Fuara katılan 381 firmanın 73'nü Türk firmaları oluşturuyor. Bu çok önemli bir başarı" dedi.

Avdagiç, uluslararası konaklama endüstrisi ve turistlere yönelik ticaretin, sadece Dubai'de değil, Ortadoğu'da çok hızlı büyüdüğünü söyledi. Avdagiç, Körfez ülkeleri otel pazarının toplam değerinin planlama, tasarım, ihale ya da inşaat aşamasındaki projeleri de katınca 501 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Şekib Avdagiç, "Körfez ülkeleri genelinde şu anda 196 otel tasarım aşamasında, 708 otel inşa ediliyor, 94 otel ise planlama aşamasında. Dubai'de ise Haziran 2019 itibariyle 700'den fazla otel ve 120 bin odası bulunuyor. Otel odası sayısının 2019 sonunda 132 bine, Expo 2020'nin başlayacağı Ekim 2020'de ise 160 bine ulaşması bekleniyor. Bütün bu oteller asansöründen, personel üniformasına ve duvarındaki boyasına kadar Türk girişimcimiz için büyük bir fırsat demek" diye konuştu.

"Fuar yeni işbirliklerinin simgesi olacak"

Avdagiç, fuarın yeni iş birlikteliklerinin doğuşunun da simgesi olacağını söyledi. Avdagiç, "The Hotel Show Dubai, Ortadoğu'da uluslararası konaklama ve ağırlama endüstrisinin yeniden tanımlanmasında ve şekillendirilmesinde önemli bir fuar. Otel çalışanı üniformalarından, düşük elektrik voltajı sistemlerine kadar konaklama ve restoran üzerine her ne varsa, A'dan Z'ye her şeyi burada görebiliyoruz. Otel müdürleri, mimarlar, tasarımcılar ve satın alma yöneticileri buraya geliyor. Bunu girişimcilerimiz için ciddi bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Türk yapımı dizilerinin Körfez ve Ortadoğu ülkelerinde evlerde ve otellerde büyük bir ilgiyle takip edildiğini hatırlatan İTO Başkanı Avdagiç, "Şimdi hedefimiz o ki girişimcilerimiz The Hotel Show Dubai'yi yeni bir başlangıç kabul edip, otel ve restoran ekipmanları ile de bu ülkelerde daha çok eve, otele ve restorana girsin. Körfez ve Ortadoğu'da otel ve restoran ekipmanlarının, mutfaklarımızın tüm dünyada büyük ilgi gören Türk dizilerimiz gibi dikkati çekmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

İTO'yu The Hotel Show'a taşıyan üç sebep

Türk girişimcisini bu yıl The Hotel Show Dubai'ye getiren üç önemli sebep bulunduğunu belirten Şekib Avdagiç, ilk sebebin Körfez ülkeleri ve BAE'nin turizm sektöründe ciddi bir yükseliş içinde olması olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bölgede otel ve diğer konaklama tesis sayısı ve kapasiteleri sürekli yükseliyor. Otel ekipmanlarına ihtiyaç giderek artıyor. Dubai'de Expo 2020'ye kadar kalan 40 bin yeni otel odası inşa edilecek. Sadece bu yıl açılışı yapılacak 10 adet ultra lüks otel var. 2020'ye kadar Körfez ülkelerinin turizm geliri toplamının 44 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bizi Dubai'ye getiren ikinci önemli sebep; Körfez ve BAE'de, bu alanda yeterli yerel üretim bulunmuyor. Bu otellerin neredeyse tüm tedariki ithalat ile karşılanacak. Bundan güzel iş fırsatı olmaz. Üçüncü belki de en güncel sebep ise Expo 2020'nin 20 Ekim 2020 ve 10 Nisan 2021 tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilecek olması. Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya'da düzenlenen ilk 'World Expo' olacak. Yaklaşık 13 aylık bir süre var. Expo 173 gün sürecek ve inanıyoruz ki, şüphesiz Türkiye'nin ihracat, turizm ve yatırım imkanlarının tanıtılması açısından önemli. Beş yılda bir gelecek bir tanıtım ve iş yapma fırsatı".

"BAE'den İstanbul'a 6 ayda 15 bin 393 turist geldi"

Avdagiç, 2019'un ilk 6 ayında Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen ziyaretçi sayıları geçen yılın aynı dönemine yüzde 17 arttığını hatırlattı. Avdagiç, Birleşik Arap Emirlikleri ile çok yoğun bir turist trafiğimiz bulunmadığını, daha çok turist gelmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Avdagiç, "İlk 6 ayda BAE'den 15 bin 393 bin kişi İstanbul'u ziyaret etti. Kişi başı milli gelirin 60 Bin dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, BAE vatandaşlarının ülkemizi ziyaret etmesi turizm gelirlerimizin artırılması adına önemli. Türkiye'nin 2023 turizm hedefi 50 milyon turist ve 50 milyar dolar. Bu doğrultuda, Körfez ülkelerindeki 46 milyonluk turist potansiyeli ülkemizin 2023 hedefleri için önemli. Hatırlamak gerekir ki Dubai Afrika, Asya ve Avrupa'nın kesişme noktasında, tamamının sermaye ve yatırımcı güçlerini bir araya getiriyor. Aynı hedefle yola çıkan İstanbul için de Dubai tecrübesinden istifade edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Gastronomi sektörü hız kesmeden büyüyor"

Turizmin ülke ekonomisine sağladığı katkının yanında, doğrudan ve dolaylı şekilde etkilediği birçok iş kolunun da gelişimini sağlayan bir sektör olduğunu belirten Avdagiç, "Bunun en yoğun biçimde görüldüğü alanlardan biri de otel ve restoran ekipmanları sektörü. Özellikle de endüstriyel mutfak ve masaüstü ekipmanları sektörü öne çıkıyor. Dünya genelinde gastronomi sektörünün hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Türkiye'ye de bu alanda pozitif etkileri oluyor. 2018 yılında endüstriyel mutfak sektörü, bugün 60 bin kişiye istihdam sağlarken, 13 milyar lira pazar büyüklüğüne ulaşmıştır. Dünyada endüstriyel mutfak sektörünün liderliğini Almanya ve İtalya üstleniyor. Türkiye ise bu sıralamada dünya üçüncüsü. 173 farklı ülkeye daha endüstriyel mutfak ihraç ediyoruz. İhracatta ilk 5 ülke Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve ABD. Arap ülkelerine ihracatımızın bu beş ülke seviyesine gelmesini amaçlıyoruz" dedi.

The Hotel Show Dubai Fuarı, 19 Eylül'e kadar açık kalacak.