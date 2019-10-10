Expo 2020: Katılımcı ülkeler ne kazanacak? Sürdürülebilir projeler dikkat çekiyor
20 dakika önce
Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek olan dünya fuarı Expo 2020'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek olan dünya fuarı Expo 2020'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 milyon yabancının ziyaret edeceği ve ülke ekonomisine 30 milyon euro katkı sağlaması beklenen organizasyon için Dubai'de hazırlıklar devam ediyor
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:34
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