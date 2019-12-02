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Expo 2020: Katılımcı ülkeler ne kazanacak? Sürdürülebilir projeler dikkat çekiyor
6 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek olan dünya fuarı Expo 2020'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 milyon yabancının ziyaret edeceği ve ülke ekonomisine 30 milyon euro katkı sağlaması beklenen organizasyon için Dubai'de hazırlıklar devam ediyor
Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek olan World Expo 2020'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 milyon yabancının ziyaret edeceği ve ülke ekonomisine 30 milyon euro katkı sağlaması beklenen organizasyon için Dubai'de hazırlıklar devam ediyor. Altı ay sürecek olan etkinliğe 190'dan fazla ülke katılacak.
Kubbe, Dubai'nin sembollerinden biri olabilir
Expo'nun gerçekleştirileceği alandaki inşaatın büyük bir kısmı tamamlandı. Expo 2020'nin ana üssü olacak kubbenin yapımı için yaklaşık 800 inşaat uzmanı Eylül ayında bir araya geldi. 130 metre genişliğinde ve 67 metre uzunluğundaki çelik kubbe, 800 tondan fazla ağırlığa sahip.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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