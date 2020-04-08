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Expo 2020: Katılımcı ülkeler ne kazanacak? Sürdürülebilir projeler dikkat çekiyor
6 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek olan dünya fuarı Expo 2020'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek olan dünya fuarı Expo 2020'ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 milyon yabancının ziyaret edeceği ve ülke ekonomisine 30 milyon euro katkı sağlaması beklenen organizasyon için Dubai'de hazırlıklar devam ediyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:09
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